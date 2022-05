I no vax che esultano per l’attacco di Killnet all’Istituto Supriore di Sanità (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella serata di ieri l’attacco DDoS che ha colpito diversi portali di ministeri e istituzioni italiane (tra cui troviamo Difesa, Senato e Istituto Superiore di Sanità) e – come era ovvio che fosse – la notizia è stata riportata da tutti i media italiani. Con tanto di rivendicazione su Telegram, il gruppo di hacktivisti filo-russi che ha ottenuto un buon seguito. Mentre Killnet attribuisce l’azione a Legion – che è un gruppo più piccolo ad esso legato, come si capisce dal rimando esplicito che il canale di Killent su Telegram fa al canale di Legion – e il clima è quello dell’ambiguità in cui si prova ad accusare i media italiani di fare disinformazione, i no vax esultano per quanto accade (dimostrando di non capire di cosa si sia trattato). Diventerebbero i nostri eroi #Killnet #DDoS sventate tutti i ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella serata di ieriDDoS che ha colpito diversi portali di ministeri e istituzioni italiane (tra cui troviamo Difesa, Senato e Istituto Superiore di) e – come era ovvio che fosse – la notizia è stata riportata da tutti i media italiani. Con tanto di rivendicazione su Telegram, il gruppo di hacktivisti filo-russi che ha ottenuto un buon seguito. Mentreattribuisce l’azione a Legion – che è un gruppo più piccolo ad esso legato, come si capisce dal rimando esplicito che il canale di Killent su Telegram fa al canale di Legion – e il clima è quello dell’ambiguità in cui si prova ad accusare i media italiani di fare disinformazione, i no vaxper quanto accade (dimostrando di non capire di cosa si sia trattato). Diventerebbero i nostri eroi ##DDoS sventate tutti i ...

Advertising

borghi_claudio : @LorenzoWVilla @eolobrezza Adesso raccolgo i dati desumibili dalle cronache 2020 e 2021 e poi pubblico. Anticipo ch… - GiovaQuez : Guzzanti: 'Pacifisti e no vax svolgono la stessa funzione drammaturgica. Lunedì scopriamo che la Nato da anni arma… - L1C1L1C1 : RT @FantuzziF: Non ho capito. Si getta uno yogurt scaduto da 1 giorno e si proroga la scadenza di sieri RNA fino 6 mesi. Sarò ignorante, ma… - RossellaCucche1 : @FmMosca @battistabd Si stanno ricredendo spero proprio che se in autunno ricominciano a rompere coi vax il popolo… - archimedix73 : @bushido01 eh si sicuramente a causa del vax covid adesso non muore più nessuno di infarto che prima del covid era… -