HIV: una presa in carico precoce garantisce ritorni importanti sia in termini di salute, sia economici-finanziari (Di giovedì 12 maggio 2022) () - Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo stati impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che la presa degli altri pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia stessa. A cominciare dall'HIV, malattia cronica che accompagna il paziente per tutta la vita. Si è parlato di questo nell'ambito dell'evento “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE. TOSCANA, LAZIO E MARCHE”, organizzato da Motore Sanità , con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD. “In Regione Toscana l'accesso all'innovatività nel campo HIV non è mai mancata”, ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco - Pontedera, Pisa. “Sono molto contenta di portare all'attenzione il tema del ritorno dell'investimento, che ci fa capire come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) () - Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo stati impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che ladegli altri pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia stessa. A cominciare dall'HIV, malattia cronica che accompagna il paziente per tutta la vita. Si è parlato di questo nell'ambito dell'evento “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE. TOSCANA, LAZIO E MARCHE”, organizzato da Motore Sanità , con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD. “In Regione Toscana l'accesso all'innovatività nel campo HIV non è mai mancata”, ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco - Pontedera, Pisa. “Sono molto contenta di portare all'attenzione il tema del ritorno dell'investimento, che ci fa capire come ...

