Graduatorie GPS: come scegliere la provincia per eventuale ruolo su sostegno. Cosa sapere (Di giovedì 12 maggio 2022) Tra pochi giorni la riapertura e l'aggiornamento delle GPS Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Ma anche quest'anno le GPS potranno essere utilizzate per eventuali ruoli su posti di sostegno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Tra pochi giorni la riapertura e l'aggiornamento delle GPSli e di istituto per le supplenze, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Ma anche quest'anno le GPS potranno essere utilizzate per eventuali ruoli su posti di. L'articolo .

Advertising

Marilenafr : Ottieni il punteggio massimo nella graduatoria docenti IL NOSTRO PACCHETTO TI PERMETTERERÀ DI ACQUISIRE PUNTI PER… - Marilenafr : I nostri corsi accreditati M.I.U.R. acquistabili anche con la carta docente. I corsi accreditati Miur ?? - orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/24, come si compila DOMANDA: inserimento graduatorie di istituto con scelta scuole. GUIDA PER… - _alister_ : RT @Ticonsiglio: Valutazione titoli graduatorie GPS: Tabelle 2022 <p>Ecco quali sono i titoli valutabili per le graduatorie GPS 2022 e le t… - Ticonsiglio : Valutazione titoli graduatorie GPS: Tabelle 2022 <p>Ecco quali sono i titoli valutabili per le graduatorie GPS 2022… -