Gabriel Garko | “Io gay da sempre | e con Manuela Arcuri…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 maggio 2022)torna a ricordare il proprio passato a lungo segnato dalla finzione ribadendo che lui è gay da. L’attore, che presto compierà 50 anni, si è raccontato in un’intervista al settimanale Oggi nella quale ha ripercorso la sua vita spesso fatta di bugie, finti flirt e maschere indossate per piacere a un pubblico che a settembre 2020 ha scoperto della sua omosessualità in diretta tv.si racconta al settimanale Oggisi è confessato in una intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’attore ha parlato della sua vita privata e delle difficoltà che ha avuto per liberarsi dal ruolo di “belloccio” e mostrarsi per come è davvero.ha dichiarato di essere gay da ...