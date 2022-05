Draghi: 'Un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina. Petrolio, l'Ue: 'Cerchiamo soluzioni' (Di giovedì 12 maggio 2022) La proposta del premier italiano in un passaggio del suo intervento all'Atlantic Council, in cui ha ribadito: 'Bisogna fare di tutto per la pace', assicurando che l'Italia è pronta a fare la sua parte Leggi su tg.la7 (Di giovedì 12 maggio 2022) La proposta del premier italiano in un passaggio del suo intervento all'Atlantic Council, in cui ha ribadito: 'Bisogna fare di tutto per la pace', assicurando che l'Italia è pronta a fare la sua parte

