Doctor Strange 2 | Benedict Wong | “Wong è molto protettivo nei confronti di America Chavez”

(Di giovedì 12 maggio 2022) La video intervista a, che innel Multiverso della follia, insieme allo stregone StevendiCumberbatch, deve proteggere un nuovo personaggio:. Ne ha fatta di strada da quando è apparso per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nel film(2016):(sì, una coincidenza bellissima): monaco guerriero di Kamar-Taj, ultimo discendente della casta dei Servitori Occulti, addestrati per diventare gli assistenti degli Stregoni Supremi. Prima del blip di Thanos, era Steven...

Innel Multiverso della Follia poteva apparire Deadpool e a confermarlo è stato Michael Waldron, sceneggiatore del film. Nel progetto con star Benedict Cumberbatch ci sono state numerose ...Ne ha fatta di strada da quando è apparso per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nel film(2016): Benedict Wong è Wong (sì, una coincidenza bellissima): monaco guerriero di Kamar - Taj, ultimo discendente della casta dei Servitori Occulti, addestrati per diventare gli ...La video intervista a Benedict Wong, che in Doctor Strange nel Multiverso della follia, insieme allo stregone Steven Strange di Benedict Cumberbatch, deve proteggere un nuovo personaggio: America Chav ...Ha poi aggiunto:. Quindi sì, c’è forse roba che nemmeno abbiamo girato, degli scontri con alcuni degli stregoni. Lo sceneggiatore Michael Waldron ha confermato le parole dell’attrice aggiungendo:. Sì, ...