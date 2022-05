DIRETTA Giro d’Italia 2022, Palmi-Scalea LIVE: il plotone non accelera, Rosa continua la fuga (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.13 Nelle ultime posizioni del gruppo si vede anche Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), che dà l’aria di essere più rilassato dopo essere uscito di classifica sull’Etna. 16.10 Diego Rosa ha 3’40” sul gruppo maglia Rosa. 16.07 Ci aspettiamo un deciso cambio di ritmo almeno negli ultimi 40 chilometri, con le squadre dei velocisti che inizieranno a fare il diavolo a quattro. 16.04 Medie orarie abbastanza basse per ora: 36,4 km/h nelle prime tre ore. 16.01 Ancora Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) a fare l’andatura nel plotone. 15.58 Intanto il gruppo continua a prendersela comoda, il vantaggio di Diego Rosa continua ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.13 Nelle ultime posizioni del gruppo si vede anche Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), che dà l’aria di essere più rilassato dopo essere uscito di classifica sull’Etna. 16.10 Diegoha 3’40” sul gruppo maglia. 16.07 Ci aspettiamo un deciso cambio di ritmo almeno negli ultimi 40 chilometri, con le squadre dei velocisti che inizieranno a fare il diavolo a quattro. 16.04 Medie orarie abbastanza basse per ora: 36,4 km/h nelle prime tre ore. 16.01 Ancora Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) a fare l’andatura nel. 15.58 Intanto il gruppoa prendersela comoda, il vantaggio di Diegoad ...

Advertising

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Si procede con calma Rosa da solo con 4? sul gruppo - #d’Italia… - infoitinterno : Giro d'Italia 2022, diretta live sesta tappa oggi, orario tv Palmi-Scalea, percorso e altimetria – Meteo e classifi… - infoitinterno : Diretta/ Giro d'Italia 2022 streaming video Rai 6^ tappa: Diego Rosa sempre da solo! - infoitinterno : SESTA TAPPA GIRO d'Italia 222, Palmi-Scalea oggi in diretta tv: orari e come vederla -