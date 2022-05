(Di giovedì 12 maggio 2022)si è impadronita dello studio, e come sempre ha mostrato tutta la propria ira. A causa sua, lascerà quasi certamente UED.(Witty tv screenshot)Nessuno ferma la furia die stavolta il cavaliere potrebbe davvero andarsene. Vediamo insieme che cosa è successo nello studio di Uomini e Donne. Siamo agli sgoccioli del Dating Show, e stiamo vedendo le ultime puntate dell’edizione di quest’anno. Gli opinionistie Gianni Sperti cifatto compagnia con i loro siparietti spesso velenosissimi. Il loro ruolo di smascherare i presunti furbetti in studio è stato veramente determinante quest’anno, ma con qualcuno non ce l’ancora fatta. Nell’ultima registrazione ...

Advertising

DirettaNews.com

La politica 'zero Covid' haalla chiusura negozi, palestre, piscine, scuole, chiese, sale ... Per ora sono liberi su cauzione, ma non possonoil territorio. Il loro era un impegno ...Prima diPaganica, su richiesta dell'allora sindaco di Paganica, Alfredo Vicentini, decise ... Per far fronte a quella importante spesa il Comune fuad aumentare le tasse ai cittadini ... "Costretto a lasciare UED": pazzesco Tina Cipollari, i microfoni hanno sentito tutto Cresce l'attesa per Il Paradiso delle Signore 7 e nel corso delle nuove puntate della settima stagione potrebbe esserci anche il clamoroso addio di Marco di Sant'Erasmo. Il nipote della contessa Adela ...Ottimisti I sondaggi dicono che gli ucraini così disastrati sono ottimisti. E che invece la maggioranza dei giovani europei (dai 18 ai 38 anni) è più pessimista, temendo che la guerra si possa allarg ...