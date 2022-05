Ciclismo, un 2022 di eventi per il Team Black Panthers di Torre del Greco (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – L’attività del Team Black Panthers di Torre del Greco è in continuo crescendo di anno in anno e il lavoro continua a dare i suoi frutti anche per questo 2022. Un ventaglio di eventi per sottolineare le capacita, la competenza e l‘impegno dell’Asd Black Panthers anima da sempre delle gare che hanno come centro nevralgico Torre del Greco oltre a spingersi in altre zone della Campania dove non si è mai affievolita la passione per le due ruote. In ordine di importanza la conferma della Granfondo Campania il 18 settembre che festeggia il quarto anno di vita e addirittura non si è fermata dopo il lockdown. La granfondo è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidel(Na) – L’attività deldidelè in continuo crescendo di anno in anno e il lavoro continua a dare i suoi frutti anche per questo. Un ventaglio diper sottolineare le capacita, la competenza e l‘impegno dell’Asdanima da sempre delle gare che hanno come centro nevralgicodeloltre a spingersi in altre zone della Campania dove non si è mai affievolita la passione per le due ruote. In ordine di importanza la conferma della Granfondo Campania il 18 settembre che festeggia il quarto anno di vita e addirittura non si è fermata dopo il lockdown. La granfondo è ...

Advertising

RaiNews : Con gli occhi lucidi nella sua Messina. L'annuncio più difficile di Vincenzo #Nibali #Giro - ilfoglio_it : Vincenzo #Nibali non è stato un capopopolo, non mai avuto la spacconeria dell’aizzatore di folle. Ha pedalato con l… - anteprima24 : ** Ciclismo, un 2022 di #Eventi per il Team Black Panthers di Torre del Greco ** - Duck170 : RT @stefanorizzato: Un’era sta per finire, e che meraviglia aver vissuto l’era di @vincenzonibali - Centotorri : #100torri Pino Torinese. Venerdì 13 maggio 'The Amani project: il senso del ciclismo in Africa' per il Festival 'Tu… -