Celiachia | il menù servito alle scuole

(Di giovedì 12 maggio 2022) In occasione della Settimana nazionale della, prevista per il periodo dal 14 al 22 maggio, l'amministrazione comunale di Massa ha aderito all'iniziativa "Tutti a tavola, tutti insieme" ...

Advertising

Tanta Salute

...è stata individuata la giornata del 16 maggio per attuare nelle mense scolastiche del Comune delle scuole di ogni ordine e grado dall'infanzia alle medie l'iniziativa "No glutine". Il...Nell'ambito della settimana dedicata allaè stata individuata la giornata del 16 Maggio ... Ilper tutti gli studenti, celiaci e non, sarà il seguente: riso in salsa aurora - stracchino - ... Dieta senza glutine per celiaci: cosa mangiare e esempio di menù settimanale