Basket, la Juvecaserta Academy perde a Potenza: si va a gara 3 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Va a gara 3 il confronto tra la Ble Juvecaserta Academy e l’Evenfi Potenza, che si è aggiudicato il return match al Palapergola con il punteggio di 69-67 al termine di una partita dai due volti e contrassegnata da una prima metà tutta a favore dei bianconeri ospiti, completamente ribaltata, poi, dai locali nei secondi 20’ di gioco. L’inizio è stato tutto di marca casertana che in poco più di 3’ ha piazzato un immediato break di 10-2, mantenendo, poi, per l’intero primo quarto un vantaggio costante in doppia cifra e chiudendo alla prima sirena sul punteggio di 24-14. La Ble gioca una buona pallacanestro ed impone il suo maggiore tasso tecnico ai lucani anche nel secondo periodo di gioco raggiungendo con Mastroianni il +15 (31-16) e, poi, il +20 (41-21), con una tripla dello stesso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Va a3 il confronto tra la Blee l’Evenfi, che si è aggiudicato il return match al Palapergola con il punteggio di 69-67 al termine di una partita dai due volti e contrassegnata da una prima metà tutta a favore dei bianconeri ospiti, completamente ribaltata, poi, dai locali nei secondi 20’ di gioco. L’inizio è stato tutto di marca casertana che in poco più di 3’ ha piazzato un immediato break di 10-2, mantenendo, poi, per l’intero primo quarto un vantaggio costante in doppia cifra e chiudendo alla prima sirena sul punteggio di 24-14. La Ble gioca una buona pallacanestro ed impone il suo maggiore tasso tecnico ai lucani anche nel secondo periodo di gioco raggiungendo con Mastroianni il +15 (31-16) e, poi, il +20 (41-21), con una tripla dello stesso ...

