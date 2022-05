Assegno unico figli maggio, Inps: a chi spetta e importo (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Inps con il messaggio 9 maggio 2022, n. 1962 spiega la procedura online per richiedere l’Assegno unico e universale per i figli a carico è stata arricchita con nuove funzionalità.Le nuove funzionalità consentono di:modificare la domanda;visualizzare i pagamenti;evidenziare le posizioni con anomalie o incompletezze.Il messaggio descrive nel dettaglio le modifiche apportate alla procedura. A chi spetta l’Assegno unico figli L’Assegno unico (qui il dettaglio su come funziona e come fare domanda) è riconosciuto ai nuclei familiari:per ogni figlio minorenne a carico presente nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanzaper ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022) L’con il messaggio 92022, n. 1962 spiega la procedura online per richiedere l’e universale per ia carico è stata arricchita con nuove funzionalità.Le nuove funzionalità consentono di:modificare la domanda;visualizzare i pagamenti;evidenziare le posizioni con anomalie o incompletezze.Il messaggio descrive nel dettaglio le modifiche apportate alla procedura. A chil’L’(qui il dettaglio su come funziona e come fare domanda) è riconosciuto ai nuclei familiari:per ognio minorenne a carico presente nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanzaper ...

