Ascolti TV 11 maggio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di giovedì 12 maggio 2022) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, mercoledì 11 maggio 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Noi siamo tutto (Rai 1), The Good Doctor 5 (Rai 2), Chi l’ha visto? (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Coppa Italia – Juventus Vs Inter (Canale 5), Le Iene (Italia 1) e Controcorrente (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri sera Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, mercoledì 11? Sui canali Rai,, sono andati in onda Noi siamo tutto (Rai 1), The Good Doctor 5 (Rai 2), Chi l’ha visto? (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Coppa Italia – Juventus Vs Inter (Canale 5), Le Iene (Italia 1) e Controcorrente (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv diCuriosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ...

Advertising

SpazioWrestling : WWE: Ascolti in calo per l'ultima puntata di NXT (10 maggio) #WWE #NXT - AnnaMancini81 : Ascolti Tv martedì 10 maggio 2022, Eurovision 27%, Un’altra verità 8.7% - AffiliLeonardo : RT @AndreaAAmato: #AscoltiTv Analisi 10 maggio 2022: Eurovision spegne Canale5. Mediaset al top con le “Altre”. Floris batte Berlinguer e O… - VanityFairIt : La prima semifinale andata in onda martedì 10 maggio in diretta su Rai1 supera le aspettative e conferma il ritrova… - garmin1939 : @Pomeriggio5live @carmelitadurso guardatevi gli ascolti di ieri di davide Maggio e poi capirete! -