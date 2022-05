A che ora corre Valentino Rossi il 13-15 maggio Programma GTWC Europe 2022 | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 maggio 2022) Continua dalla Francia il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. La Sprint Cup si appresta per vivere la sua seconda prova dopo l’interessantissimo primo appuntamento che abbiamo vissuto il primoin quel di Brands Hatch. Audi e Mercedes si apprestano a dare battaglia per il primo posto. Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes) sono i favoriti d’obbligo in quella che sarà la prima delle due sfide che vivremo nel territorio transalpino. Presente in pista anche, pilota che nel Regno Unito ha ottenuto la prima Top10 della carriera. La leggenda del Motomondiale sarà affiancato come sempre dal belga Frédéric Vervisch a bordo di una delle auto di WRT (Audi #46). Il round di Magny-Cours del Fanatec GT World Challenge ...