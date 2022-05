90% di capitali in meno E i fondi del Dragone rimangono a secco

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 maggio 2022) In Cina è in atto un’autentica emorragia di capitale privato. Gli investitori non si fidano più del, delle sue finanze, delle sue regole. Le avvisaglie, per la verità, c’erano già state, come raccontato da Formiche.net. Tra marzo e aprile, gli investitori stranieri hanno venduto le loro azioni e obbligazioni cinesi per un controvalore di oltre 17 miliardi di dollari, un massimo storico, secondo i dati dell’Istituto di Finanza Internazionale (Iif). Un sell-off, termine tecnico per descrivere un disimpegno azionario e obbligazionario su vasta scala, che segue quasi due anni consecutivi di deflussi netti di portafoglio dalla Cina, incluso il quarto trimestre del 2021, con un deficit del conto capitale e finanziario di 320,6 miliardi di dollari. Secondo l’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale, è l’obbligazionario che ha sofferto maggiormente: i ...