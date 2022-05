Vuoi sparire? Ora whatsapp ti aiuta | La nuova funzione crea scompiglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Chat che spariscono sotto i nostri occhi. Un fenomeno strettamente legato, non solo alla privacy, ma anche al crescente successo del “ghosting”. La nuova funzione di whatsapp, utilissima ad alcuni, rischia di far discutere. Si chiamano in gergo tecnico “messaggi effimeri”. Per il resto di noi, sono messaggi che spariscono. Una funzione molto utile a non lasciare in giro tracce molto a lungo, chat che possono essere salvate e screenshottate. Ha certamente i suoi lati utili ed altre app di messaggistico ne hanno fatto la chiave del loro successo. Vedi, e devi guardare bene, poi tutto sparisce e si dimentica per sempre. Nella sua visione logica, l’operazione serve a fare ordine, a non sovraccaricare la memoria del device, perennemente sotto stress, con quantità di informazioni eccessive. Altri usi sono lasciati alla ... Leggi su newstv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Chat che spariscono sotto i nostri occhi. Un fenomeno strettamente legato, non solo alla privacy, ma anche al crescente successo del “ghosting”. Ladi, utilissima ad alcuni, rischia di far discutere. Si chiamano in gergo tecnico “messaggi effimeri”. Per il resto di noi, sono messaggi che spariscono. Unamolto utile a non lasciare in giro tracce molto a lungo, chat che possono essere salvate e screenshottate. Ha certamente i suoi lati utili ed altre app di messaggistico ne hanno fatto la chiave del loro successo. Vedi, e devi guardare bene, poi tutto sparisce e si dimentica per sempre. Nella sua visione logica, l’operazione serve a fare ordine, a non sovraccaricare la memoria del device, perennemente sotto stress, con quantità di informazioni eccessive. Altri usi sono lasciati alla ...

