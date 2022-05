Video Internazionali Roma 2022 | Tsitsipas batte Dimitrov 6 - 3 | 5 - 7 | 7 - 6 | gli highlights

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nella gara dei sedicesimi di finale del torneo di tennis deglid'Italia a, il greco Stefanossupera per 6 - 3, 5 - 7, 7 - 6 il russo, annullando due match point. ...

Advertising

tg2rai : Guerra in #Ucraina, bombardamenti intensi nella regione di #Kramatorsk, i russi avanzano. Reportage del nostro invi… - SkySport : Djokovic a Sky Sport 'A Roma voglio vincere' ? INTERNAZIONALI D'ITALIA Sinner-Fognini alle 19.00 Le partite di oggi… - sportmediaset : Sinner cuore rossonero: scrive 'Forza Milan' sulla telecamera #Sinner #IBI22 #Milan - marqfel : RT @sportli26181512: Sinner batte Fognini a Roma scrive 'Forza Milan' sulla telecamera. VIDEO: I pensieri di Sinner sono agli ottavi degli… - sportli26181512 : Sinner batte Fognini a Roma scrive 'Forza Milan' sulla telecamera. VIDEO: I pensieri di Sinner sono agli ottavi deg… -

Nella gara dei sedicesimi di finale del torneo di tennis deglid'Italia a Roma, Fabio Fognini perde in tre set il derby con Jannick Sinner e viene ... Guarda ilNella gara dei sedicesimi di finale del torneo di tennis deglid'Italia a Roma, il greco Stefanos Tsitsipas supera per 6 - 3, 5 - 7, 7 - 6 il russo Dimitrov, annullando due match point. Guarda gli highlights del matchA Roma Jannik Sinner riesce a piegare Fabio Fognini solo dopo oltre due ore di gioco e col punteggio di 6-2, 3-6, 6-3: una battaglia che non ha deluso il pubblico, con colpi spettacolari e momenti di ...Alla Salute è nata durante la pandemia dal desiderio di guardare avanti e di apparecchiare la festa con una canzone pazza e senza tempo ...