Valentino | storia e ascesa della maison

(Di mercoledì 11 maggio 2022)Clemente Garavani nasce l’11 maggio del 1932, a Voghera, in provincia di Pavia. Fin da piccolo si interessa alla moda e convinse i suoi genitori ad iscriverlo alla “Chambre Syndacale de la Couture” di Parigi. Una scuola di moda prestigiosa che lo formò nell’attenzione al dettaglio e nell’artigianalità per l’haute couture. Subito dopo essersi diplomato cominciò a lavorare per il couturier Jean Dessès, dal quale impara l’arte del drappeggio, che da lì a poco diventerà la firma del suo lavoro. Durante questa sua prima esperienza lavorativa,conobbe Jacqueline de Ribes, aristocratica iconamoda, incontro che segnò la sua carriera. Collaborarono insieme per la creazione di un abito, e da li lo stilista capì il potere mediatico delle celebrità. In seguito ad un breve periodo lavorativo da Guy Laroche, dopo cinque ...