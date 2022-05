Uomini e Donne | “Cacciatelo dallo studio”: scandalo davanti a Maria, superato ogni limite (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mancavano solo i siparietti bollenti in queste ultime puntate di Uomini e Donne. Maria De Filippi si è infastidita parecchio… Uomini e Donne (Witty tv screenshot)Le ultime puntate di Uomini e Donne erano state parecchio incandescenti, ma stavolta è andato in onda un siparietto bollente. Vediamo insieme che cosa è successo e le reazioni del pubblico. Stavolta lo studio è rimasto veramente senza parole e sbigottito davanti alle dichiarazioni di un cavaliere. Solitamente gli scontri sono mirati a smascherare chi, tra dame e cavalieri, continua ad andare in studio solamente per visibilità e non in cerca realmente di amore. Gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ormai sono rodati in questo senso e smascherano i ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mancavano solo i siparietti bollenti in queste ultime puntate diDe Filippi si è infastidita parecchio…(Witty tv screenshot)Le ultime puntate dierano state parecchio incandescenti, ma stavolta è andato in onda un siparietto bollente. Vediamo insieme che cosa è successo e le reazioni del pubblico. Stavolta loè rimasto veramente senza parole e sbigottitoalle dichiarazioni di un cavaliere. Solitamente gli scontri sono mirati a smascherare chi, tra dame e cavalieri, continua ad andare insolamente per visibilità e non in cerca realmente di amore. Gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ormai sono rodati in questo senso e smascherano i ...

TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta emergendo sul raduno degli #Alpini. Centinaia di donne che denunciano molestie di vario gene… - ItalianNavy : #MareAperto 22 Il maggiore evento addestrativo della #MarinaMilitare con più di 4.000 donne e uomini di 7 nazioni… - Morgenstern_DW : RT @laGreta_: Io bevo più di un alpino e non ho mai molestato nessuno da sbronza. Non è l’alcol la causa delle molestie. Sono la (mancanza… - megcola94 : RT @lasvoltait: Come sarebbe il mondo se le donne potessero esercitare sugli uomini lo stesso potere che ora subiscono? Facciamo qualche ip… -