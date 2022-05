Ultime Notizie – Mascherina in aereo, Andreoni: “Non va tolta, proteggiamo i fragili” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “La Mascherina in aereo non va tolta, dobbiamo garantire la sicurezza delle persone particolarmente fragili”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta l’aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Easa e Ecdc, che prevede ‘niente più obbligo di Mascherina in aereo da lunedì 16 maggio’. “E’ chiaro che man mano che l’epidemia volge verso un quadro rassicurante e di riduzione dei casi – prosegue Andreoni – si potrà procedere a un passaggio dall’obbligo alla raccomandazione per l’uso delle mascherine. Ma è presto“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Lainnon va, dobbiamo garantire la sicurezza delle persone particolarmente”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta l’aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Easa e Ecdc, che prevede ‘niente più obbligo diinda lunedì 16 maggio’. “E’ chiaro che man mano che l’epidemia volge verso un quadro rassicurante e di riduzione dei casi – prosegue– si potrà procedere a un passaggio dall’obbligo alla raccomandazione per l’uso delle mascherine. Ma è presto“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

