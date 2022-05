Ucraina, Zelensky sui negoziati con Mosca: «Pronti a riprenderli, ma ogni nuova Bucha ci scoraggia» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a portare avanti i colloqui e i negoziati con la Russia «purché non sia troppo tardi». Ma ha aggiunto che la pazienza di Kiev sta terminando: «Con ogni nuova Bucha, con ogni nuova Mariupol e con nuove atrocità, scompare il desiderio e la possibilità di negoziare, così come la possibilità di risolvere questo problema in modo diplomatico». L’ha dichiarato in un collegamento video con gli studenti dell’Istituto di studi politici (Sciences-Po) a Parigi. Zelensky si è detto sicuro di vincere la guerra e ha dichiarato di voler ricostruire e riprendersi le zone distrutte. Infine, ha sottolineato nuovamente la necessità che il suo paese sotto invasione aderisca all’Unione europea, e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrsi è detto pronto a portare avanti i colloqui e icon la Russia «purché non sia troppo tardi». Ma ha aggiunto che la pazienza di Kiev sta terminando: «Con, conMariupol e con nuove atrocità, scompare il desiderio e la possibilità di negoziare, così come la possibilità di risolvere questo problema in modo diplomatico». L’ha dichiarato in un collegamento video con gli studenti dell’Istituto di studi politici (Sciences-Po) a Parigi.si è detto sicuro di vincere la guerra e ha dichiarato di voler ricostruire e riprendersi le zone distrutte. Infine, ha sottolineatomente la necessità che il suo paese sotto invasione aderisca all’Unione europea, e ...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky si dice pronto al dialogo con Mosca purché non sia tardi. 'Ma con ogni nuova Bucha scompare il… - ladyonorato : Ecco la prova di quanto la narrazione delle nostre reti tv sia propaganda ucraina in purezza, che manipola notizie… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Stati Uniti. Washington. Mario Draghi a Joe Biden: «Se Putin ha mai pensato di poterci dividere, ha fallito. Su questo no… - Efisio31251859 : RT @strange_days_82: Giornalista russa Vityazeva : Voi lì volete citare almeno una volta che cosa succede in Donbass? Non stia lì a scuoter… -