“Sono positivo al Covid”. L’annuncio di Bill Gates su Twitter (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Sono risultato positivo al Covid. Sto avendo sintomi lievi e <-ol9?. Bill Gates ha annunciato la sua positività su Twitter, dove ha sottolineato l’importanza della vaccinazione. “Ho la fortuna di esser stato vaccinato e aver ricevuto la dose booster, oltre ad avere accesso ad analisi e ottime cure mediche”, si legge nel post. In un altro tweet, il magnate americano ha assicurato che con la sua Fondazione continuerà a “lavorare con i partner e faremo tutto il possibile per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia”. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022) “risultatoal. Sto avendo sintomi lievi e <-ol9?.ha annunciato la sua positività su, dove ha sottolineato l’importanza della vaccinazione. “Ho la fortuna di esser stato vaccinato e aver ricevuto la dose booster, oltre ad avere accesso ad analisi e ottime cure mediche”, si legge nel post. In un altro tweet, il magnate americano ha assicurato che con la sua Fondazione continuerà a “lavorare con i partner e faremo tutto il possibile per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia”. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ...

