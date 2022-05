Rosicata choc di Speranza: “Sui media la guerra ha sostituito la pandemia” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Martedì scorso, nella Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera, si è svolto un convegno sull’informazione ai tempi del Covid, promosso dal Comitato comunicazione e informazione della Camera: “Dalla pandemia al Pnrr: come comunicare la salute ai cittadini”. Così come riporta il sommario di un articolo in merito pubblicato da “La Nazione”, “i protagonisti dell’informazione insieme al ministro Speranza e a Brusaferro hanno parlato dell’importanza del ruolo dell’informazione in un contesto di emergenza mondiale.” Il che, dopo oltre due anni di terrorismo sanitario sparso a piene mani, equivale all’intervento del proverbiale oste in una dotta discussone circa la bontà del suo vino annacquato. Così si è infatti espresso il ministro della Salute: “Credo che gli oltre 90% di italiani che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione è figlio di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Martedì scorso, nella Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera, si è svolto un convegno sull’informazione ai tempi del Covid, promosso dal Comitato comunicazione e informazione della Camera: “Dallaal Pnrr: come comunicare la salute ai cittadini”. Così come riporta il sommario di un articolo in merito pubblicato da “La Nazione”, “i protagonisti dell’informazione insieme al ministroe a Brusaferro hanno parlato dell’importanza del ruolo dell’informazione in un contesto di emergenza mondiale.” Il che, dopo oltre due anni di terrorismo sanitario sparso a piene mani, equivale all’intervento del proverbiale oste in una dotta discussone circa la bontà del suo vino annacquato. Così si è infatti espresso il ministro della Salute: “Credo che gli oltre 90% di italiani che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione è figlio di ...

