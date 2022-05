Quarantine Prophets | Fabio Guaglione e i suoi mondi cross-mediali

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 11 maggio 2022), la nuova opera partorita dalla mente diparte dal fumetto per tratteggiare un universo complesso da approfondire tra media diversi. È sempre un piacere chiacchierare con, confrontarsi con un autore italiano che cerca di tracciare strade diverse in cui muoversi per produrre le storie che gli interessa raccontare, selezionando con molta attenzione i progetti in cui cimentarsi dietro la macchina da presa. Lo ha fatto insieme aResinaro come regista per Mine, un film che è diventato in poco tempo un piccolo grande cult, lo ha ripetuto in modo diverso come produttore per Ride di Jacopo Rondinelli, lo sta facendo ancora seguendo una via diversa, partendo dalla carta come aveva fatto un paio di anni fa con …