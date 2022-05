Molestie al raduno degli alpini, la petizione per fermare le adunate quasi a 15mila firme: “Dare un chiaro segnale” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il raduno annuale degli alpini a Rimini ha visto centinaia di ragazze e donne molestate e approcciate con violenza dai partecipanti, con le associazioni femministe che stanno raccogliendo testimonianze degli abusi. Intanto, è stata presentata la prima denuncia formale alle forze dell’ordine e altre potrebbero presto seguire. La polemica sollevata dal clima di insicurezza e pericolo per le donne durante il raduno ha suscitato forti reazioni, con una petizione che in una manciata di ore ha raccolto quasi 15mila firme. Nell’appello si chiede di fermare per 2 anni le adunate degli alpini, così da manDare un chiaro segnale ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilannualea Rimini ha visto centinaia di ragazze e donne molestate e approcciate con violenza dai partecipanti, con le associazioni femministe che stanno raccogliendo testimonianzeabusi. Intanto, è stata presentata la prima denuncia formale alle forze dell’ordine e altre potrebbero presto seguire. La polemica sollevata dal clima di insicurezza e pericolo per le donne durante ilha suscitato forti reazioni, con unache in una manciata di ore ha raccolto. Nell’appello si chiede diper 2 anni le, così da manun...

lauraboldrini : Gravissimo quanto sta emergendo sul raduno degli #Alpini. Centinaia di donne che denunciano molestie di vario gene… - ItaliaViva : Quanto accaduto al raduno degli #Alpini è un fatto gravissimo, si accertino le responsabilità e si puniscano i colp… - myrtamerlino : Oltre 150 segnalazioni di molestie al raduno degli #Alpini a #Rimini. Nell'indifferenza generale che non smette mai… - AnastasiaLatini : Una petizione chiede lo stop per 2 anni alle adunate degli #alpini per 'dare un chiaro segnale che in quanto cittad… - zazoomblog : Diventa un caso politico le denuncia per molestie durante il raduno degli Alpini a Rimini - #Diventa #politico… -