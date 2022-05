Milan Djuric dominatore dei cieli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milan Djuric si aggira per il campo coi suoi due metri, le spalle grandi, le gote rosse, i capelli lunghi lisci raccolti in un codino da samurai giapponese. La pelle tesa e gli occhi stretti gli danno un’aria orientale, dura e solenne. È un giocatore chiave per la Salernitana, per seguire il suo folle progetto di salvezza dopo un campionato passato in zona retrocessione, e lo è non per come gioca a pallone con i piedi ma come ci gioca con la testa. C’è sempre qualcosa di potente e controintuitivo in un calciatore che gioca meglio con la testa che con i piedi. Qualcosa persino di controculturale, in un’epoca in cui l’efficientazione tattica e statistica ha dimostrato l’inutilità di giocare col pallone per aria. Gli stili di gioco possono cambiare, certo, e l’attuale Champions League ha dimostrato una varietà di ecosistemi sempre poco sottolineata ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 11 maggio 2022)si aggira per il campo coi suoi due metri, le spalle grandi, le gote rosse, i capelli lunghi lisci raccolti in un codino da samurai giapponese. La pelle tesa e gli occhi stretti gli danno un’aria orientale, dura e solenne. È un giocatore chiave per la Salernitana, per seguire il suo folle progetto di salvezza dopo un campionato passato in zona retrocessione, e lo è non per come gioca a pallone con i piedi ma come ci gioca con la testa. C’è sempre qualcosa di potente e controintuitivo in un calciatore che gioca meglio con la testa che con i piedi. Qualcosa persino di controculturale, in un’epoca in cui l’efficientazione tattica e statistica ha dimostrato l’inutilità di giocare col pallone per aria. Gli stili di gioco possono cambiare, certo, e l’attuale Champions League ha dimostrato una varietà di ecosistemi sempre poco sottolineata ...

