Meta citato in giudizio in Kenya con l’accusa di sfruttamento (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questa non è, di certo, la prima causa contro Meta. Poco tempo fa, vi abbiamo raccontato dell’azione legale della madre di una undicenne morta suicida contro Meta e Snapchat, e più di recente quella del Texas contro Meta per il sistema di riconoscimento facciale accantonato lo scorso novembre. Oggi ad agire contro il colosso americano dei social media Meta e Sama – il suo principale subappaltatore per la moderazione dei contenuti in Africa -, vengono accusati di sfruttamento lavorativo e rottura dei sindacati. Lo studio legale Nzili e Sumbi Advocates, che rappresenta Daniel Motaung, ex moderatore dei contenuti e informatore di Facebook presumibilmente licenziato per aver indetto uno sciopero nel 2019 e aver tentato di sindacalizzare i dipendenti del subappaltatore, che ora agisce contro le società, ha ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questa non è, di certo, la prima causa contro. Poco tempo fa, vi abbiamo raccontato dell’azione legale della madre di una undicenne morta suicida controe Snapchat, e più di recente quella del Texas controper il sistema di riconoscimento facciale accantonato lo scorso novembre. Oggi ad agire contro il colosso americano dei social mediae Sama – il suo principale subappaltatore per la moderazione dei contenuti in Africa -, vengono accusati dilavorativo e rottura dei sindacati. Lo studio legale Nzili e Sumbi Advocates, che rappresenta Daniel Motaung, ex moderatore dei contenuti e informatore di Facebook presumibilmente licenziato per aver indetto uno sciopero nel 2019 e aver tentato di sindacalizzare i dipendenti del subappaltatore, che ora agisce contro le società, ha ...

Advertising

giornalettismo : #Meta citato in giudizio in #Kenya - insieme a Sama - entrambe accusate di presunte cattive condizioni lavorative d… - KinFiredragon89 : @socialismoequo @oxfotografo Bro, non conosco manco metà della gente che hai citato. Chi cazzo la guarda la tv nel… - SimonaCaresana : @ValeVe1983 @CarlisiRoby @Rita_Pavone_ Ribadisco e quindi? Ermal Meta Elisa Noemi Ron Fedez Arisa e tutta la stam… - l_ipocrita : @Alessan26811611 @Nihal884 @EnricoLetta Per 'nostri statarelli da soli' intendi le nazioni dell'UE? Ti informo che… - PatriziaTenda : @AgazziNora Le mie citazioni sono tutte dal suo primo lavoro. Dopo ne ha scritti altri, ma questo è rimasto nella c… -