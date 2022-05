Maurizio Del Conte | Ripresa effimera per colpa della guerra | e il divario tra Nord e Sud è destinato a crescere

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 11 maggio 2022) di Ugo Calvaruso e Roberta Bruno L’uscita dalla pandemia stava dando segnali interessanti, come attestano i dati finalmente positivi sull’occupazione, la cui, avverteDel, professore di Diritto del lavoro in Bocconi e presidente di Afol Metropolitana, solitamente è più lenta rispetto a quella dell’economia. Questi dati apparivano significativi soprattutto per il Sud, ma oggi dicono poco sul possibile trend del prossimo anno, e questo, spiega Del, per due ragioni: «La prima è che la forteche c’è stata è la coda di una spinta propulsiva legata all’aumento improvvisodomanda, dovuta all’eliminazione delle restrizioni e alla forte ripartenza degli ordinativi su scala globale. Il record positivo del turismo raggiunto da Napoli nella settimana di ...