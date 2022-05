Mara Carfagna Forza Italia | ' Le liti nei Comuni dimostrano che nel centro - destra c' è un problema'

Advertising

repubblica : Mara Carfagna: “Non serve un nuovo voto su Kiev. Senza aiuti c’è solo la resa” [di Giovanna Vitale] - mara_carfagna : Il conflitto alle porte d’Europa con le sue conseguenze richiede all’Italia di qualificarsi come #hubenergetico nel… - mara_carfagna : La pace in #Ucraina è il nostro obiettivo, ma revocare gli aiuti all'Ucraina non porterebbe alla pace: porterebbe a… - etventadv : RT @ultimenotizie: 'Non serve un nuovo voto in Parlamento sulle armi a Kiev', che è giusto fornire, altrimenti, 'la #Russia raderebbe al su… - arscomunicandi : @mara_carfagna @repubblica Invece di scrivere puttanate qui sopra, vai tu, patatina a combattere. Dai, fai vedere di che pasta sei fatta. -

Lo afferma la ministra per il Sudrispondendo, in una intervista al Corriere della Sera, a una domanda sulla difficoltà di trovare candidati comuni per le elezioni amministrative. ...La tesi della forzistasul voto in Parlamento sulle armi all'Ucraina utile solo per una situazione cambiata: "Ora non è necessario" In una intervista a repubblicaha esposto la sua concezione '...Lo afferma la ministra per il Sud Mara Carfagna rispondendo a una domanda sulla difficoltà di trovare candidati comuni per le elezioni amministrative.In una intervista a repubblica Mara Carfagna ha esposto la sua concezione “spiccia” del voto in Parlamento sulle armi all’Ucraina: “Non è necessario”. La ministra per il Sud e la coesione ha spiegato ...