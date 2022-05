LIVE Sinner-Fognini, ATP Roma 2022 in DIRETTA: alle 19.00 comincia sul Centrale l’attesissimo derby! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Entrano in campo Fognini e Sinner in un Campo Centrale che si sta riempendo: boato del pubblico! 19.00 Finora Sinner quest’anno sulla terra rossa ha perso solo da top-10: la sconfitta contro Zverev al tiebreak del terzo a Montecarlo e il netto k.o. di Madrid contro Auger-Aliassime. 18.58 Grande serata di sport al Foro Italico: oltre agli Internazionali d’Italia ci sarà anche la finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus allo Stadio Olimpico. 18.56 Fognini con una vittoria oggi potrebbe rientrare fra i primi cinquanta del mondo. Un successo di Sinner varrebbe il controsorpasso su Hurkacz al numero 12. 18.54 Chi vince affronterà agli ottavi di finale Filip Kraijnovic: il serbo si è sbarazzato a sorpresa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.02 Entrano in campoin un Campoche si sta riempendo: boato del pubblico! 19.00 Finoraquest’anno sulla terra rossa ha perso solo da top-10: la sconfitta contro Zverev al tiebreak del terzo a Montecarlo e il netto k.o. di Madrid contro Auger-Aliassime. 18.58 Grande serata di sport al Foro Italico: oltre agli Internazionali d’Italia ci sarà anche la finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus allo Stadio Olimpico. 18.56con una vittoria oggi potrebbe rientrare fra i primi cinquanta del mondo. Un successo divarrebbe il controsorpasso su Hurkacz al numero 12. 18.54 Chi vince affronterà agli ottavi di finale Filip Kraijnovic: il serbo si è sbarazzato a sorpresa ...

