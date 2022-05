La differenza tra il negare le armi a Kyiv e impedirne agli altri l'invio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Discriminante com’era stata a ridosso dell’invasione dell’Ucraina, la questione della fornitura di armi alla difesa di quel paese era diventata via via più oziosa, nella parte in cui riguardava l’intenzione personale di ciascuno. Ciascuno di noi infatti si era chiesto se avrebbe contribuito ad armare la resistenza ucraina all’aggressione, nessuno di noi aveva la più piccola fionda, la più fievole cerbottana, da trasmettere a quei combattenti. Trasferita sul piano dei governi, e ratificata la prima risposta – sì, l’Italia avrebbe partecipato come gli altri paesi europei e dell’alleanza militare di cui fa parte – è presto diventata una pretestuosa logomachia di armamenti difensivi o offensivi, carezzevoli o letali, e un varco golosamente occupato da capi partito ingordi di consensi, sulla falsariga sperimentata contro la tirannide dei vaccini. La disputa ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Discriminante com’era stata a ridosso dell’invasione dell’Ucraina, la questione della fornitura dialla difesa di quel paese era diventata via via più oziosa, nella parte in cui riguardava l’intenzione personale di ciascuno. Ciascuno di noi infatti si era chiesto se avrebbe contribuito ad armare la resistenza ucraina all’aggressione, nessuno di noi aveva la più piccola fionda, la più fievole cerbottana, da trasmettere a quei combattenti. Trasferita sul piano dei governi, e ratificata la prima risposta – sì, l’Italia avrebbe partecipato come glipaesi europei e dell’alleanza militare di cui fa parte – è presto diventata una pretestuosa logomachia di armamenti difensivi o offensivi, carezzevoli o letali, e un varco golosamente occupato da capi partito ingordi di consensi, sulla falsariga sperimentata contro la tirannide dei vaccini. La disputa ...

Advertising

GiovaQuez : Scontro tra filosofi, Flores d'Arcais: 'L'Europa finora non ha mandato armi tali da colmare la differenza che c'è c… - classcnbc : +++Trattativa #Milan: Tra le condizioni che faranno la differenza per #Elliott, una struttura finanziaria dell’of… - SeaWatchItaly : A bordo di #SeaWatch4 ci prendiamo cura delle 57 persone salvate ieri nel Mediterraneo centrale. Continuiamo a pat… - invigileattesa2 : Non e’ colpa della Tv che ha operato una lobotomia di massa, siamo sempre stati cosi’ Ora e’ solo piu’ evidente la… - PaoloIvanoCucce : RT @Pinucci63757977: Povero @GiuseppeConteIT: se deciderà di seguire il consiglio del @fattoquotidiano si troverà un'orda di portavoce dis… -

Pasolini: la letteratura non basta Non sapevamo che il tempo del conflitto tra generazioni stava finendo e che perciò i figli (e ... In altre parole, mi stavo preparando a vivere, a differenza del poeta, una forma minore, molto meno ... Hoda Afshar. Il dio vento ... pare essere, quindi, quello duplice del rivelare e del suggerire, tenendo viva l'oscillazione tra ... La differenza con altri lavori di questo tipo è sottile, ma significativa: il reportage ha molto ... Il Foglio VOLKSWAGEN T-Roc Le ampie possibilità di personalizzazione e la ricchezza del catalogo degli optional dimostrate anche dal nostro configuratore fanno sì che a parità di motore ci possano essere grandi differenze di ... Hyundai ix20 1.4 CRDI 90 CV Classic del 2015 usata a Fano Eventuali differenze tra descrizione e caratteristiche effettive dell'auto sono dovute a possibili difformità tra i sistemi informatici. Si prega pertanto di verificare, con i nostri consulenti, la ... Non sapevamo che il tempo del conflittogenerazioni stava finendo e che perciò i figli (e ... In altre parole, mi stavo preparando a vivere, adel poeta, una forma minore, molto meno ...... pare essere, quindi, quello duplice del rivelare e del suggerire, tenendo viva l'oscillazione... Lacon altri lavori di questo tipo è sottile, ma significativa: il reportage ha molto ... La differenza tra il negare le armi a Kyiv e impedirne agli altri l'invio Le ampie possibilità di personalizzazione e la ricchezza del catalogo degli optional dimostrate anche dal nostro configuratore fanno sì che a parità di motore ci possano essere grandi differenze di ...Eventuali differenze tra descrizione e caratteristiche effettive dell'auto sono dovute a possibili difformità tra i sistemi informatici. Si prega pertanto di verificare, con i nostri consulenti, la ...