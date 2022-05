Internazionali: avanzano Nadal, Zverev e Sabalenka (Di mercoledì 11 maggio 2022) MILANO - Aryna Sabalenka si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia , torneo Wta Premier sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma . La bielorussa , numero 3 del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 11 maggio 2022) MILANO - Arynasi qualifica per gli ottavi di finale deglid'Italia , torneo Wta Premier sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma . La bielorussa , numero 3 del ...

Internazionali: avanzano Nadal, Zverev e Sabalenka MILANO - Aryna Sabalenka si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia , torneo Wta Premier sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma . La bielorussa , numero 3 del seeding, ha battuto la cinese Zhang Shuai per 6 - 2, 6 - 0 . La sorpresa ... Tennis: Nadal, Zverev e Tsitsipas avanzano a Roma, bene anche Swiatek Fra le donne eliminate Kontaveit e Pliskova ROMA - Aspettando il derby Sinner - Fognini, la giornata di oggi agli Internazionali d'Italia ha visto il debutto di alcuni fra i protagonisti più attesi, sia al maschile che al femminile. Su tutti Rafa Nadal, dieci volte re del Foro Italico e campione uscente: tornato ...