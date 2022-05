Inter, la carica di Eto’o: «Le finali non si giocano, si vincono. Lautaro resti» (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ex nerazzurro Eto’o ha parlato in vista della finale di Coppa Italia che vedrà l’Inter affrontare la Juventus Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter, in un’Intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della finale di Coppa Italia che questa sera vedrà i nerazzurri affrontare la Juventus. COPPA ITALIA – «Complimenti per esserci arrivati. Ma le finali non si giocano, si vincono. Il risultato farà la differenza. Occorre arrivare preparati e i giocatori dell’Inter lo saranno. E a loro posso solo dire buona fortuna. Le due Coppa Italia vinte? Ricordo tutto perfettamente – le sue parole -. La doppietta al Palermo nel 2011, la vittoria sulla Roma con gol di Milito con Mourinho in panchina. Per José eravamo tutti guerrieri. Ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ex nerazzurroha parlato in vista della finale di Coppa Italia che vedrà l’affrontare la Juventus Samuel, ex attaccante dell’, in un’vista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della finale di Coppa Italia che questa sera vedrà i nerazzurri affrontare la Juventus. COPPA ITALIA – «Complimenti per esserci arrivati. Ma lenon si, si. Il risultato farà la differenza. Occorre arrivare preparati e i giocatori dell’lo saranno. E a loro posso solo dire buona fortuna. Le due Coppa Italia vinte? Ricordo tutto perfettamente – le sue parole -. La doppietta al Palermo nel 2011, la vittoria sulla Roma con gol di Milito con Mourinho in panchina. Per José eravamo tutti guerrieri. Ha ...

