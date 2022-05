FALSO ATTO DI CITAZIONE DELLA POLIZIA con oggetto : Re: ( CONVOCAZIONE ) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ricevete una email con un oggetto preoccupante, dal titolo “Re: ( CONVOCAZIONE )” ed un allegato in pdf nel quale vi informano che siete indagati da parte delle forze di POLIZIA. Non preoccupatevi, si tratta di una frode. La email è da cestinare. Ecco il testo: CONVOCAZIONE IN GIUSTIZIAPer esigenze di un’inchiesta giudiziaria Sono il Sig. Teo LUZI, Generale di corpo d’armata, Comandante Generale dei Carabinieri e responsabile DELLA cooperazione internazionale di POLIZIA. Dopo un sequestro informatico di cyber-infiltrazio in collaborazione con il centro nazionale per l’analisi delle immagini di siti pornografici e cyberpornografie (CNAIP) nella Repubblica francese, nonchè servizio di analisi dell’organizzazione internazionale di POLIZIA criminale (INTERPOL), la ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ricevete una email con unpreoccupante, dal titolo “Re: ()” ed un allegato in pdf nel quale vi informano che siete indagati da parte delle forze di. Non preoccupatevi, si tratta di una frode. La email è da cestinare. Ecco il testo:IN GIUSTIZIAPer esigenze di un’inchiesta giudiziaria Sono il Sig. Teo LUZI, Generale di corpo d’armata, Comandante Generale dei Carabinieri e responsabilecooperazione internazionale di. Dopo un sequestro informatico di cyber-infiltrazio in collaborazione con il centro nazionale per l’analisi delle immagini di siti pornografici e cyberpornografie (CNAIP) nella Repubblica francese, nonchè servizio di analisi dell’organizzazione internazionale dicriminale (INTERPOL), la ...

