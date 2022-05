ESC 2022, 5 milioni e mezzo di telespettatori per la prima semifinale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono stati 5 milioni 507 mila, con uno share del 27 per cento, i telespettatori che hanno seguito in diretta su Rai1 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, grande successo anche su RaiPlay e TikTok Sono stati 5 milioni 507 mila, con uno share del 27 per cento, i telespettatori che hanno seguito in diretta su Rai1 – dalle 20.58 alle 23.13 – la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Oltre 68 mila device collegati mediamente al minuto su RaiPlay e un ascolto di oltre dieci volte superiore alla prima semifinale del 2021: la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, in diretta dal Pala Olimpico di ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono stati 5507 mila, con uno share del 27 per cento, iche hanno seguito in diretta su Rai1 ladell’Eurovision Song Contest, grande successo anche su RaiPlay e TikTok Sono stati 5507 mila, con uno share del 27 per cento, iche hanno seguito in diretta su Rai1 – dalle 20.58 alle 23.13 – ladell’Eurovision Song Contest. Oltre 68 mila device collegati mediamente al minuto su RaiPlay e un ascolto di oltre dieci volte superiore alladel 2021: ladell’Eurovision Song Contest, in diretta dal Pala Olimpico di ...

Advertising

Raiofficialnews : Al via questa sera l'#ESC2022, uno show che si preannuncia indimenticabile con tre conduttori d’eccezione… - Agenzia_Ansa : Alla fine della prima semifinale dell'Eurovision si sono qualificati per la finale di sabato dieci paesi: Svizzera,… - Raiofficialnews : Sarà @LaVenariaReale, patrimonio Unesco e tra i simboli di @twitorino, ad accogliere sul Turquoise Carpet le 40 del… - ToscanoFabiana : RT @SpiritoSfranto: praticamente sono tre anni di fila che ci aggiudichiamo il premio Best Lyrics all'ESC dal 2019 al 2022 ???? #Eurovision - breecorner : RT @SpiritoSfranto: praticamente sono tre anni di fila che ci aggiudichiamo il premio Best Lyrics all'ESC dal 2019 al 2022 ???? #Eurovision -