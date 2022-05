Draghi a Washington: Russia non è Golia, cercare la pace con Zelensky protagonista (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Russia non è "Golia", una "potenza invincibile", e ora bisogna fare tutti gli "sforzi" per aprire un tavolo in cui l'Ucraina deve essere protagonista: "E' il presidente Zelensky che deve definire cos'è la vittoria, non noi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in una conferenza stampa all'ambasciata italiana a Washington, il giorno dopo l'incontro con il presidente americano Joe Biden. Con Biden, ha spiegato, siamo "d'accordo sul fatto che bisogna continuare a sostenere l'Ucraina e far pressioni su Mosca" ma anche "cominciare a chiedersi come si costruisce la pace". La guerra, all'inizio, sembrava vedere un "Golia e un David" e invece "non c'è più Golia": la Russia "si è dimostrata una potenza non ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lanon è "", una "potenza invincibile", e ora bisogna fare tutti gli "sforzi" per aprire un tavolo in cui l'Ucraina deve essere: "E' il presidenteche deve definire cos'è la vittoria, non noi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, in una conferenza stampa all'ambasciata italiana a, il giorno dopo l'incontro con il presidente americano Joe Biden. Con Biden, ha spiegato, siamo "d'accordo sul fatto che bisogna continuare a sostenere l'Ucraina e far pressioni su Mosca" ma anche "cominciare a chiedersi come si costruisce la". La guerra, all'inizio, sembrava vedere un "e un David" e invece "non c'è più": la"si è dimostrata una potenza non ...

