Cislago | danneggia un’auto e scappa | trovata grazie a un vigile

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 11 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Pensava di farla franca, dopo averetoin manovra, invece è stata chiamata “a rapporto” dai vigili, che l’hanno identificata e inchiodata alle sue responsabilità. L’episodio è successo in via Cavour a, dove un agente municipale fuori servizio ha assistito per puro caso al sinistro: una vettura ha colpitoin sosta e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.