Charlene di Monaco, la notizia improvvisa poco fa: scoppia il caos a palazzo

poco fa è arrivata una notizia improvvisa su Charlene di Monaco. Da mesi ormai la principessa è al centro di un caso. Dopo il "ritiro forzato" in Sudafrica per problemi di salute e quello successivo in Svizzera, Charlene è tornata a Montecarlo, ma si susseguono le voci su una presunta crisi con il principe Alberto. Adesso è arrivata una nuova notizia sulla coppia reale. In questo articolo vi sveliamo ulteriori dettagli in merito a questa notizia.

La storia d'amore tra Charlene di Monaco e Alberto

La storia d'amore tra Charlene e Alberto II di Monaco è iniziata ufficialmente il 23 giugno 2010, anche se i due si conoscevano dal 2001. Il 1º luglio 2011 sono ...

