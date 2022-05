C’è una denuncia per le molestie all’adunata degli alpini di Rimini. Chiesta un’interrogazione parlamentare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non si placa la bufera sull‘adunata degli alpini di Rimini, da giorni circolano in rete diverse storie di donne che hanno denunciato episodi di molestie verbali e fisiche da parte di alcuni dei partecipanti all’evento. Fino ad oggi non erano state presentate denunce, ma nella giornata di ieri è arrivata la prima alla quale, non è detto, potrebbero seguirne altre. Sulla vicenda è stato annunciato che sarà presentata un’interrogazione parlamentare. molestie adunata degli alpini: presentata la prima denuncia Una ragazza di 26 anni si è presentata in caserma a Rimini per presentare una denuncia contro ignoti per molestie subite durante l’adunata ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non si placa la bufera sull‘adunatadi, da giorni circolano in rete diverse storie di donne che hannoto episodi diverbali e fisiche da parte di alcuni dei partecipanti all’evento. Fino ad oggi non erano state presentate denunce, ma nella giornata di ieri è arrivata la prima alla quale, non è detto, potrebbero seguirne altre. Sulla vicenda è stato annunciato che sarà presentataadunata: presentata la primaUna ragazza di 26 anni si è presentata in caserma aper presentare unacontro ignoti persubite durante l’adunata ...

