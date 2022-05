Advertising

Luxgraph : Venezia, Vacca: 'Dispiace per i tanti punti lasciati per strada' - Fantacalcio : Venezia, Vacca: 'Con l'arrivo di Soncin è scattato qualcosa dentro di noi' - ilfumalu : Se dovessero rifare 'Il Processo del Lunedì' il nuovo Biscardi può essere solo Caressa Qualsiasi cosa di calcio la butta in vacca #skyclub - NunzioMarrazzo : Casertana-Rotonda 2-0. Vacca e Favetta regalano la vittoria ai rossoblù ?????? #Calcio, #Casertana, #GironeH,… - vacca_fra : E si va sfondare le porte ?? con un calcio ?? -

Tiscali

Contro il Bologna,è rientrato in campo dopo la frattura al setto nasale patita in casa della Juve. Ma per lui è stata una stagione condizionata dai troppi infortuni. "Ho il rimpianto per non ...... Henry è il migliore del match VENEZIA (3 - 5 - 1 - 1) : Maenpaa 6; Ceccaroni 5.5, Caldara 5, Svoboda 6; Haps 6.5 (dal 18 st Johnsen 7), Cuisance 5 (dal 34 st Peretz s.v.),6 (dal 13 st ... Calcio: Vacca 'Venezia capace di tutto, errore gare non in contemporanea' Il regista del Venezia, Antonio Junior Vacca, non prende bene l'ipotesi. "Siamo una squadra capace di tutto, nel bene e nel male, basta vedere cosa è successo mesi fa con il Verona e domenica ...Vacca, giocatore in forza al Venezia ha parlato della lotta salvezza e dei risultati della scorsa giornata di Serie A Vacca, giocatore in forza al Venezia ha parlato in conferenza stampa della lotta ...