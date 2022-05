Blanco, ecco perché tutti lo vogliono… in mutande (Di mercoledì 11 maggio 2022) Blanco è la star del momento. Dopo la vittoria a Sanremo insieme a Mahmood (dove era anche tra i più eleganti), la sfida dell’Eurovision gli ha regalato gli occhi del mondo addosso. L’artista bresciano, che aveva provato la carriera di calciatore, si ritrova a meno di 20 anni acclamato da tutti. Sono molti i brand che se lo contendono: e non è un caso che lo vogliano… in mutande. LEGGI ANCHE >>>Eurovision, Mahmood stupisce in gonna rosa. E Blanco è nero<<< In mutande per Calvin Klein Mentre gli influencer di mezzo mondo si ritraggono gratuitamente in mutande bianche con l’hashtag #mycalvins, Calvin Klein fa sapere che ha voluto proprio lui: “Abbiamo pagato Blanco per correre attorno a Times Square in mutande”. Il post lo vede in slip ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 11 maggio 2022)è la star del momento. Dopo la vittoria a Sanremo insieme a Mahmood (dove era anche tra i più eleganti), la sfida dell’Eurovision gli ha regalato gli occhi del mondo addosso. L’artista bresciano, che aveva provato la carriera di calciatore, si ritrova a meno di 20 anni acclamato da. Sono molti i brand che se lo contendono: e non è un caso che lo vogliano… in. LEGGI ANCHE >>>Eurovision, Mahmood stupisce in gonna rosa. Eè nero<<< Inper Calvin Klein Mentre gli influencer di mezzo mondo si ritraggono gratuitamente inbianche con l’hashtag #mycalvins, Calvin Klein fa sapere che ha voluto proprio lui: “Abbiamo pagatoper correre attorno a Times Square in”. Il post lo vede in slip ...

RadioItalia : Ecco la TOP3 della Classifica Italiana della Settimana! Diteci cosa ne pensate nei commenti! 1. Blanco 2. Rkomi 3.… - IlContiAndrea : Ecco gli abbinamenti delle cartoline italiane associate ai Paesi in concorso per #Eurovision Saranno le clip introd… - MariaclaraPra : RT @MariaclaraPra: Ecco perchè è meglio non affidare a Blanco e Mahmood la propria telecamera... - lisabluemood : RT @MariaclaraPra: Ecco perchè è meglio non affidare a Blanco e Mahmood la propria telecamera... - eramalice : RT @MariaclaraPra: Ecco perchè è meglio non affidare a Blanco e Mahmood la propria telecamera... -