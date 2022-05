Varriale a processo per le accuse di stalking. La presunta vittima: 'Mi urlava `se mi denunci ti ammazzo´' (Di martedì 10 maggio 2022) Si è svolta ieri a porte chiuse la prima udienza del processo nei confronti di Enrico Varriale. 'Mi faceva paura, era irascibile', avrebbe dichiarata l'ex compagna al giudice, aggiungendo che l'ex ... Leggi su gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) Si è svolta ieri a porte chiuse la prima udienza delnei confronti di Enrico. 'Mi faceva paura, era irascibile', avrebbe dichiarata l'ex compagna al giudice, aggiungendo che l'ex ...

