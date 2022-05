(Di martedì 10 maggio 2022) Milano 10 mag. (Adnkronos) - Sono 10.619 idie di aggressioneda inizio conflitto in. Lo fa sapere la Procura generale di Kiev, diffondendo una sintesi dell'attività svolta dal 24 febbraio. La quasi totalità deidiriguardano il mancato rispetto del diritto bellico, 49 la pianificazione, la preparazione e l'avvio di un conflitto d'aggressione e 15 la propaganda.lanazionale sono stati5.038. In oltre la metà dei casi il reato contestato è la minaccia dell'integrità nazionale e dell'inviolabilità dell', 814 procedimenti sono per tradimento e 61 per sabotaggio. I sospettati, rappresentanti della dirigenza ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: pg, registrati 10.619 crimini guerra e 5.038 contro sicurezza - - Airterminal_One : @mgmaglie @MilenaPapale @alfonsoliguor11 Propaganda, ieri ho avuto il coraggio e la sfrontatezza di riportare quant… - Majakovsk73 : #ucraina mappa aggiornata dei cambiamenti registrati - laregione : Oltre 47’000 rifugiati ucraini registrati in Svizzera - Nick14389969 : Comunque perdere contro super Ucraina: ookk, perdere contro eleganti Svezia e UK: lo accetto...ma perdere dalla Spa… -

Wired Italia

Non hai un accountin 1 minuto Accedi Hai salvato un nuovo articolo Trovi tutti gli ... Le ultime notizie sulla guerra inIl Caffè di Gramellini vi aspetta qui, da martedì a sabato. ......in pieno centro ad Odessa La guerra inrischia di trasformarsi in un conflitto mondiale . Mentre i russi colpivano pesantemente la città di Odessa , con tre attacchi missilistici... Ucraina, come i civili ucraini usano i piccoli droni per fare la guerra Milano 10 mag. (Adnkronos) – Sono 10.619 i crimini di guerra e di aggressione registrati da inizio conflitto in Ucraina. Lo fa sapere la Procura generale di Kiev, diffondendo una sintesi dell’attività ...Taiwan ha alzato l'allerta da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, sulle ipotesi che la Cina possa fare una mossa simile, malgrado il governo di Taipei non abbia registrato alcun segnale che ciò stia ...