Ucraina | missili su Odessa Oggi vertice Biden - Draghi

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - elio_vito : Ma tutti quelli che dicono che per l’Ucraina???? serve la diplomazia e non le armi che hanno detto dei missili russi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Putin e Zelensky sono stati invitati a partecipare al vertice del G20 sotto presidenza indonesiana che si… - Radio1Rai : #Ucraina Continuano gli attacchi nel Donbass. Almeno 7 missili su #Odessa. Ci sono vittime. Distrutto anche un mona… - Brigitt44763587 : RT @Radio1Rai: #Ucraina Continuano gli attacchi nel Donbass. Almeno 7 missili su #Odessa. Ci sono vittime. Distrutto anche un monastero del… -

...vede la Russia continuare la sua azione offensiva e l'a rispondere dove può, ma soprattutto a resistere, anche grazie al sostegno di Usa e Ue. Odessa è stata di nuovo attaccata con. ......Sergey Bratchuk, ha riferito che treKinzhal, i nuoviipersonici russi, hanno ... dedicato alle sanzioni da imporre a Putin e alla Russia e agli aiuti all', il presidente ...ROMA. Le forze russe stanno conducendo "operazioni di assalto" all'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove centinaia di combattenti ucraini continuano a resistere sotto gli attacchi. Lo ha detto il Mini ...Guerra in diretta: l'offensiva russa continua a concentrarsi sul sud e sull'est dell'Ucraina e in particolare su Odessa, colpita ancora ieri sera da una serie di raid missilistici ...