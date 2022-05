Traffico Roma del 10-05-2022 ore 08:30 (Di martedì 10 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo pesche al momento abbiamo code per un incidente sulla tangenziale est e tra il bivio per la A24 in via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico naturalmente ci sono ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 Dove troviamo lunghe code a partire da Settecamini fino alla tangenziale ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta quindi uscita da Roma e tra l’uscita tu gli altri e il raccordo sul Raccordo Anulare code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna mentre sulla carreggiata esterna si sta in fila tra la Prenestina e la Tiburtina tra la luce accesa l’aria e Cassia bis è all’altezza della via Aurelia in entrata in città sempre molto intenso il Traffico in particolare sulla via Appia con code dall’ aeroporto di Ciampino a Capannelle code che sulla ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo pesche al momento abbiamo code per un incidente sulla tangenziale est e tra il bivio per la A24 in via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico naturalmente ci sono ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 Dove troviamo lunghe code a partire da Settecamini fino alla tangenziale ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta quindi uscita dae tra l’uscita tu gli altri e il raccordo sul Raccordo Anulare code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna mentre sulla carreggiata esterna si sta in fila tra la Prenestina e la Tiburtina tra la luce accesa l’aria e Cassia bis è all’altezza della via Aurelia in entrata in città sempre molto intenso ilin particolare sulla via Appia con code dall’ aeroporto di Ciampino a Capannelle code che sulla ...

Advertising

giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - AngeloMellone : A #Roma, dopo la questione del traffico, quella della pace fra i popoli e del benessere dei residenti del centro st… - VAIstradeanas : 08:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Viale del Muro Torto ?????? Traffico rallentato Viale del Galoppatoio e Piazzale Flaminio > Piazz… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Ardeatina ?????? Traffico rallentato tra Via della Falcognana e Via di Fioranello > Via di Fi… -