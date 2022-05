Spezia-Atalanta, lo studio dei dati svela la novità di Gasp, Koopmeiners e de Roon (che profuma tanto di futuro) (Di martedì 10 maggio 2022) Vincendo al Picco contro lo Spezia, l’Atalanta ha riaperto il discorso qualificazione europea. I nerazzurri avranno così il tempo per preparare al meglio la delicata sfida di San Siro contro il Milan. Partita questa, che con ogni probabilità sarà decisiva … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 10 maggio 2022) Vincendo al Picco contro lo, l’ha riaperto il discorso qualificazione europea. I nerazzurri avranno così il tempo per preparare al meglio la delicata sfida di San Siro contro il Milan. Partita questa, che con ogni probabilità sarà decisiva …

Advertising

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così a La Spezia! ?? How we line up for #SpeziaAtalanta! Presented by @Plus500 #SerieATIM… - sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - SLN_Magazine : Spezia-Atalanta 1-3, nerazzurri in corsa per Europa. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - infoitsport : A La Spezia l’Atalanta concreta che ci si aspettava: ora proviamo lo sgambetto al Milan - scorelawn : SERIE A 2022/05/08 Salernitana 1 - 1 Cagliari Spezia 1 - 3 Atalanta Venezia 4 - 3 Bologna Verona 1 - 3 AC Milan 2… -