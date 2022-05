“Sei un poveraccio” Isola dei famosi | scontro con Edoardo Tavassi | “Vi sta fregando | non sapete”

(Di martedì 10 maggio 2022) Niente da fare per Nicolas Vaporidis che si dimostra uno dei più odiati di questa edizione dell’dei2022. Sembrava un rapporto ferreo quello tra lui ed, invece alla fine hanno trovato il modo di discutere anche loro. Anzi, potremmo dire, alla luce di quello che è successo ieri, che Nicolas edora (forse) si odiano. C’è da dirlo poi, già nella scorsa puntata c’era stato unoNicolas Vaporidis contro. Il loro rapporto si era incrinato, ma sabato c’è stata una lite bruttissima tra i due a causa di alcuni pesci da pescare. Poco dopo, immancabilmente, ne è scaturito un litigio in cui sono volate parole grosse. Naturalmente ieri Ilary Blasi non poteva non tornare sull’argomento. A parlare pr ...

Advertising

Elelbonbon : @Walter65534896 @mirddyn_rm @nik71twtt @Agenzia_Ansa Vedi che sei ignorante? Pensi che uno sia contro la Russia e s… - infoitcultura : 'Sei un poveraccio!': rissa sfiorata nell'acqua all'Isola dei Famosi, nessuno li ha divisi - GhedaGiuseppe : @blackan68873025 SEI PROPRIO UN POVERACCIO... .. - ZerOmeopatico : @LVDA_Acid Tu sei un poveraccio, troppo vecchio per essere un incel, che usa questi mezzucci per fare il grande uom… - zazoomblog : Isola dei Famosi Nicolas ‘impietoso’ su Edoardo: «Sei un poveraccio! Io sono un uomo ricco dentro tu un ragazzino p… -

' L'unico male è aver creduto ad uno come te cheun', aggiunge ancora Nicolas. ' Tu stai solo sulla stuoia a non fare nullaContinua a fare i tuoi showPrendi in giro tuttiQuesta è ...un...' L'Isola dei Famosi, l'attore preso di mira dal naufrago: 'Tu sparli e basta' Il battibecco tra i due naufraghi è continuato senza sosta. Edoardo Tavassi ha poi dato del ...(DirettaNews.com) La notizia riportata su altri media Roger in discussione per una scelta sul gruppo: ha deciso di non cenare tutti insieme, sebbene fossero tutti d’accordo. La quindicesima puntata ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi). Nicolas confessa che durante il video Edoardo ha continuato ad insultarlo Isola dei Famosi: scontro di fu ...