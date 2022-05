Richard Benson | è morto il noto musicista

Leggi su zon

(Di martedì 10 maggio 2022) Il, conduttore e performer anglo-italiano. A comunicarlo la sua pagina Facebook. L’uomo, famosissimo in tutto il mondo, aveva 67 anni ed era malato da tempo. “Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile.ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: ‘Se muoio, muoio felice'”.: la vita Nato a Woking il 10 marzo 1955 e poi trasferitosi in Italiaviene ricordato come uno dei più noti chitarristi. Attivissimo nelle attività di rock progressivo ha esordito, contemporaneamente, come conduttore radiofonico nella trasmissione ‘Per voi giovani’ ideata da ...