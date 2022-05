Quando finisce Uomini e Donne? La data dell’ultima registrazione (Di martedì 10 maggio 2022) Com’è noto a chi ormai da anni segue Uomini e Donne, maggio è l’ultimo mese in cui si registra, mentre la messa in onda continua per i primi giorni di giugno per poi interrompersi per la pausa estiva, che dura fino ad agosto, Quando le registrazioni riprendo e qualche settimana dopo, a metà settembre, torna anche la messa in onda su Canale 5. E in questi giorni sono emerse le date dell’ultima registrazione di Uomini e Donne e della messa in onda delle scelte. Uomini e Donne, Ida sta con un altro: l’addio definitivo a Riccardo Nel corso dell'ultima registrazione del programma, la dama si è detta molto presa dell'uomo che sta ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 10 maggio 2022) Com’è noto a chi ormai da anni segue, maggio è l’ultimo mese in cui si registra, mentre la messa in onda continua per i primi giorni di giugno per poi interrompersi per la pausa estiva, che dura fino ad agosto,le registrazioni riprendo e qualche settimana dopo, a metà settembre, torna anche la messa in onda su Canale 5. E in questi giorni sono emerse le datedie della messa in onda delle scelte., Ida sta con un altro: l’addio definitivo a Riccardo Nel corso dell'ultimadel programma, la dama si è detta molto presa dell'uomo che sta ...

