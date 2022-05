“Portiamo la salute e la prevenzione in piazza”. Iniziativa degli infermieri a Napoli (Di martedì 10 maggio 2022) Cure e assistenza infermieristica di prossimità, per una sanità più vicina anche fisicamente al cittadino, più efficace, più efficiente e più veloce. E’ questo il tema scelto dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. “Giovedi 12 maggio saranno gli infermieri a portare la salute sul territorio, in attesa che Case e Ospedali di Comunità, infermiere di famiglia e di quartiere, infermieri nelle scuole e in farmacia, diventino una realtà anche a Napoli, contribuendo a decongestionare i Pronto Soccorso ospedalieri, ingolfati da codici bianchi e verdi trattabili anche sul territorio. Quell’assistenza territoriale che si è rivelata il tallone d’Achille del Paese al cospetto della pandemia da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) Cure e assistenzastica di prossimità, per una sanità più vicina anche fisicamente al cittadino, più efficace, più efficiente e più veloce. E’ questo il tema scelto dall’Ordine delle professionistiche diin occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. “Giovedi 12 maggio saranno glia portare lasul territorio, in attesa che Case e Ospedali di Comunità, infermiere di famiglia e di quartiere,nelle scuole e in farmacia, diventino una realtà anche a, contribuendo a decongestionare i Pronto Soccorso ospedalieri, ingolfati da codici bianchi e verdi trattabili anche sul territorio. Quell’assistenza territoriale che si è rivelata il tallone d’Achille del Paese al cospetto della pandemia da ...

